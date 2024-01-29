Алексей Дубровский стал главным режиссером Малого театра

Главным режиссером Малого театра назначили заслуженного артиста России Алексея Дубровского. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.
Она заявила, что уверена, что на посту главного режиссера Дубровский «сможет сохранить уникальные традиции Малого театра». Любимова отметила, что решение о назначении режиссера приняли «после ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом» театра.
Алексей Дубровский ранее выступал заместителем художественного руководителя Малого театра по творческим вопросом. В труппе театра он работал с 2013 году и долгое времея сотрудничал с худруком Юрием Соломиным.
Юрий Соломин скончался 11 января 2024 года в возрасте 88 лет. Он руководил Малым театром с 1988 года, а служил в его труппе — с 1957 года.