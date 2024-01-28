В Москве горит Театр сатиры

Сейчас на месте работают 76 пожарных и 21 единица техники. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, но огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям, заявили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших нет, пишет РБК со ссылкой на МЧС, сотрудников удалось быстро эвакуировать. По словам спасателей, из учреждения вывели 59 человек.
Источник телеграм-канала Shot уточняет, что на крыше здания могли находиться до 10 человек — это рабочие, которые проводили реконструкцию купола, огонь возник, когда они меняли покрытие. Уточняется, что возгорание произошло во время сварочных работ.
Как «Газете.ru» рассказали в кассе театра, там не сразу узнали о начавшемся пожаре. В эти минуты в театре должен был начаться утренний спектакль, сказал «Рен-ТВ» один из актеров, но теперь выступление отменят, под вопросом также остается вечернее представление.
Крыша театра осталась еще со времен бывшего в здании цирка братьев Никитиных. Именно в нем размещено варьете, где Воланд устраивает сеанс черной магии в «Мастере и Маргарите» Булгакова.