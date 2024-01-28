В Москве горит Театр сатиры

Как «Газете.ru» рассказали в кассе театра, там не сразу узнали о начавшемся пожаре. В эти минуты в театре должен был начаться утренний спектакль, сказал «Рен-ТВ» один из актеров, но теперь выступление отменят, под вопросом также остается вечернее представление.