Умер продюсер «Симпсонов» и «Гриффинов» Джон Буш

Наиболее заметной была работа Буша с «Симпсонами» в начале 2000-х годов, где он выступал в качестве исполнительного продюсера анимации на протяжении трех сезонов шоу. За работу над шоу о семье Гомера и Мардж он получил премию «Эмми» в 2001 году вместе с Мэттом Гроенингом и Джеймсом Л.Бруксом, а в 2002 году они были вновь номинированы как авторы «выдающейся анимационной программы». В 2002-м Буш покинул проект.