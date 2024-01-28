Умер продюсер «Симпсонов» и «Гриффинов» Джон Буш

Продюсер мультсериалов «Симпсоны», «Гриффины», «Люди Х: Эволюция» и многих других Джон Буш скончался на 70-м году жизни. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его близкий друг Кевин Баннерман.
Смерть произошла еще 23 ноября, однако близкие мультипликатора объявили о ней только на этой неделе. Причиной стала В-клеточная лимформа ствола мозга. Продюсер скончался в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Наиболее заметной была работа Буша с «Симпсонами» в начале 2000-х годов, где он выступал в качестве исполнительного продюсера анимации на протяжении трех сезонов шоу. За работу над шоу о семье Гомера и Мардж он получил премию «Эмми» в 2001 году вместе с Мэттом Гроенингом и Джеймсом Л.Бруксом, а в 2002 году они были вновь номинированы как авторы «выдающейся анимационной программы». В 2002-м Буш покинул проект.
Продюсер также работал над некоторыми из самых известных анимационных проектов в истории, такими как «Гриффины», «Люди Х: Эволюция», «Царь горы», «Новые Луни Тюнз».