Мэр Невинномысска призвал мужчин «подкрадываться» к женам для роста рождаемости

«117-тысячный город рожает в год 700 детей. Понимаем прекрасно, что у нас здоровых, крепких женщин в городе, которые могут рожать, — их много больше, десятки тысяч, от 18 лет до 40 лет. Но рожаем 700. По разным причинам, многие говорят: „Денег не заработал. Хочу для себя пожить“. Друзья, так мы деградируемся, нас будет мало, и мы проиграем везде и во всём», — уверен чиновник.