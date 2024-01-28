Мэр Невинномысска призвал мужчин «подкрадываться» к женам для роста рождаемости

Мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам города подкрадываться к своим женам, чтобы поднять рождаемость. Видео с обращением он опубликовал в своем телеграм-канале.
«117-тысячный город рожает в год 700 детей. Понимаем прекрасно, что у нас здоровых, крепких женщин в городе, которые могут рожать, — их много больше, десятки тысяч, от 18 лет до 40 лет. Но рожаем 700. По разным причинам, многие говорят: „Денег не заработал. Хочу для себя пожить“. Друзья, так мы деградируемся, нас будет мало, и мы проиграем везде и во всём», — уверен чиновник.
«Хочется с таким призывом обратиться к мужчинам. Почему бы нет, Невинномысску, не взять сегодня вечером, к своей любимой подкрасться, и ровно через девять месяцев <…> родить не 700 человек, а 10 тыс. <…> Вечером не спать, не лечь, не пить, а взять и влюбиться. Тогда жизнь будет намного лучше, красочнее. Поверьте мне, у меня трое детей», — предложил Миненков.
Пытаясь пояснить свои слова после критики в соцсетях, Миненков, заявил, что его поняли извращенно, мужчины обязаны пахать, а женщины — рожать. Его комментарий приводит «Газета.ru».
«По большому счету, заработать сегодня 100 тысяч рублей в Невинномысске — это вообще не проблема. <…> Главное, ребята, сегодня работать, не лениться. Уверен, что те, которые написали в комментариях, что им плохо живется, они до конца не осознали в этой жизни, что никто тебе ничего не должен давать. Ты сам должен это все зарабатывать», — сказал он журналистам.
«Со временем только придут тебе деньги, благополучие, достаток. С каких пор мы должны за деньги любить своих жен?! Бред! Вопрос ребенка всегда патриархален. Жену и детей потом нужно кормить, а это значит — пахать мужчине. А у женщины это не вопрос, а прямая обязанность — рожать! От трех детей и более. Это арифметика выживаемости рода», — заключил он.