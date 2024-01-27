В Башкортостане умер задержанный по делу о протестах, еще одного доставили в больницу

Залия Даутова утверждает, что брат не участвовал в сходе местных жителей в Баймаке, а лишь пришел на митинг в Уфе и провел на площади около 20 минут, ожидая девушку. Лишь спустя время силовики задержали его в поселке за городом.
«На улице [его] затащили в газельку [бойцы] ОМОН и увезли, не представились, неизвестно, куда увезли», — написала Залия Даутова.
По словам источника издания «Мой Башкортостан», Даутова «выявили в ходе беспорядков в Баймаке» и объявили в международный розыск по статье 212 УК РФ о массовых беспорядках.
Анонимный собеседник утверждает, что в автобусе мужчине стало плохо и он умер до прибытия медиков, а смерть, вероятно, наступила из‑за отравления суррогатным алкоголем.
Залия отрицает, что Рифат пил, и отметила, что ее и родителей погибшего не пустили в морг для опознания, сославшись на опаздывающего следователя. Она не может подтвердить, что смерть произошла в указанных выше обстоятельствах.
Еще одного задержанного по делу из СИЗО увезли в больницу. Группа поддержки Дима Давлеткильдина сообщила, что силовики сильно избили его. Из опубликованных медицинских документов следует, что у него есть перелом позвоночника. Сейчас активисты намерены писать обращения в Кремль и уполномоченному по правам человека России.
Массовые акции прошли в Баймаке и Уфе с 15 по 19 января. В Баймаке на площадь к суду, где выносили приговор Фаилю Алсынову, пришли до 10 тыс. человек. Ему назначили четыре года лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни.
На активиста пожаловался глава региона Радий Хабиров. Прокуратура нашла в речи Алсынова оскорбление жителей Кавказа и Средней Азии. Алсынов назвал их «кара халык», что буквально переводится как «черный люд», но используется и для обозначения простых людей. Полиция завела дело о массовых беспорядках, по нему сообщалось о шести задержанных.