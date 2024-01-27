В Ленобласти будут отключать мобильный интернет по ночам до 30 января

«До 30 января с 23:00 до 06:00 под контролем Роскомнадзора в Ленобласти проводятся технические работы, связанные с настройкой радиочастотного спектра передающего оборудования», — говорится в сообщении.
«Проведение работ может вызвать некоторые проблемы в работе мобильного интернета всех операторов связи», — предупредили представители комитета.
Ленобласть стала третьим регионом России, где введена подобная практика. Ранее аналогичные меры приняли власти Новгородской и Псковской областей. Там по ночам перестанет работать сеть стандарта LTE.
Обративший внимание на новость телеком-блогер Михаил Климарев предполагает, что массовость технических работ, охвативших сразу три соседних региона, указывает на то, что решение было принято на федеральном уровне.
Он также считает, что это может быть мерой противодействия атакам беспилотников на инфраструктурные объекты, однако, по его словам, её эффективность мала.
«От дронов, разумеется, никакой рефариминг частот не защитит. Военные дроны используют все доступные частотные диапазоны и никто не будет сообщать конкретные диапазоны противнику. Но при этом гражданской инфраструктуре наносится колоссальный ущерб», — написал Климарев.