Правительство Южной Кореи призвало граждан не есть жареные зубочистки

Министерство продовольствия Южной Кореи обратилось к гражданам с просьбой не есть жареные зубочистки. Об этом пишет CNN.
«Их безопасность в качестве пищи не подтверждена. Пожалуйста, не ешьте их», — говорится в сообщении Министерства безопасности продуктов питания и лекарств, опубликованном в среду в твиттере.
Ведомство отреагировало на растущую популярность роликов в жанре «мукбанг», где герои обжаривают зубочистки в масле, обсыпают сырной или перечной приправой и пробуют необычный снек. Подобные видео набирают тысячи просмотров и лайков в инстаграме* и тиктоке.
Пользователи соцсетей едят не обычные деревянные зубочистки, а ставшие привычными в Корее биоразлагаемые. Такие чаще всего делают из кукурузного или бататного крахмала, к нему также добавляют сахарный спирт сорбитол и зеленый пищевой краситель.
Благодаря составу они легко растворяются в воде, но при жарке в масле они увеличиваются в размере и становятся хрустящими, похожими на картошку фри или чипсы, а их вкус сравнивают с рисовыми пирожными. В то же время сорбитол часто входит в состав слабительных препаратов и в больших количествах может вызывать понос.
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