Правительство Южной Кореи призвало граждан не есть жареные зубочистки

Благодаря составу они легко растворяются в воде, но при жарке в масле они увеличиваются в размере и становятся хрустящими, похожими на картошку фри или чипсы, а их вкус сравнивают с рисовыми пирожными. В то же время сорбитол часто входит в состав слабительных препаратов и в больших количествах может вызывать понос.