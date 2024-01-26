Почти половина месячного бюджета российских студентов уходит на еду, рассказали они

23% учащихся вузов тратят на еду от 11 до 15 тыс. рублей в месяц, еще столько же — от 21 до 30 тыс., 15% — от 16 до 20 тыс. Лишь только 9% студентов поделились, что могут потратить на еду от 31 до 40 тыс. рублей.