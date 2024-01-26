Почти половина месячного бюджета российских студентов уходит на еду, рассказали они

46% российских студентов тратят на продукты питания почти половину месячного бюджета, передает «Газета.Ru» статистику сервиса «Пакет». Больше половины опрошенных — 62% — признались, что экономят на еде.
23% учащихся вузов тратят на еду от 11 до 15 тыс. рублей в месяц, еще столько же — от 21 до 30 тыс., 15% — от 16 до 20 тыс. Лишь только 9% студентов поделились, что могут потратить на еду от 31 до 40 тыс. рублей.
21% обучающихся респондентов покупают еду в месяц 6-10 тыс. рублей, 9% — тратят на питание меньше 5 тыс. 61% опрошенных отметили, что стараются придерживаться здорового питания и следить за балансом в рационе.
Среди других крупных статей расходов студентов в России — жилье и развлечения. На них уходит 23% и 15% месячного бюджета. 69% учащихся заимели финансовые накопления.
67% опрошенных россиян подрабатывали в студенческие годы. 12% из них работали грузчиками и продавцами, 7% — администраторами, по 6% — курьерами, секретарями и вожатыми в лагере. 41% респондентов главным критерием при выборе назвали свободный график.