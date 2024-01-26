Испанского режиссера Карлоса Вермута обвинили в сексуальном насилии три женщины

Карлос Вермут наиболее известен благодаря своей ленте «Волшебная девочка». За нее он получил приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Его следующий фильм «Кто будет тебе петь» получил поддержку Netflix и семь раз был номинирован на премию «Гойя».