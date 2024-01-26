Испанского режиссера Карлоса Вермута обвинили в сексуальном насилии три женщины

Испанского режиссера Карлоса Вермута, снявшего фильмы «Волшебная девочка» и «Мантикора», обвинили в сексуальном насилии сразу три женщины. Об этом сообщила газета El Pais.
Студентка, задействованная на съемках Вермута сотрудница и работница культурного сектора заявили, что кинематографист воспользовался своей славой, чтобы изнасиловать их. Преступления якобы произошли в период с 2014 по 2022 год.
Сам режиссер отрицает обвинения. «Я занимался жестким сексом всегда по обоюдному согласию», — подчеркнул Вермут.
Карлос Вермут наиболее известен благодаря своей ленте «Волшебная девочка». За нее он получил приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Его следующий фильм «Кто будет тебе петь» получил поддержку Netflix и семь раз был номинирован на премию «Гойя».
Кинематографист-самоучка начинал как иллюстратор и карикатурист издания El Mundo. В 2006 году он выпустил собственный комикс «El Banyan Rojo». В кинематографе художник дебютировал в 2011 году. В данный момент Вермуту 43 года.