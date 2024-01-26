«J’sors la bécane, di-di-da-da»: появился клип на песню «Bécane», ставшую мемом в соцсетях

Франко-камерунский певец Yamê опубликовал клип на песню «Bécane», которая ранее завирусилась в соцсетях. В нем музыкант катается по улицам на мотоцикле вместе с друзьями.
Ранее разошелся на мемы припев «Bécane». В нем рассказывается, как Yamê усаживается на байк, закуривает и плюет на меры предосторожности. «Я вижу лишь руль, железный руль. Байк рычит, и я выезжаю из ада на большом стальном коне», — поет он.
До выхода клипа слушатели познакомились с Yamê, когда тот появился в студии Colors. Артист привлек к себе внимание благодаря запоминающемуся припеву и неординарному внешнему виду — у него отсутствуют два передних зуба. Видео с перформансом Yamê на момент написания заметки посмотрели 35,8 млн раз.
Особую популярность получил тиктокер, который под трек «Bécane» с помощью фотошопа превращал своего кота по кличке Андре в других животных и предметы. Эти ролики собирали миллионы просмотров в соцсетях.
Yamê начал заниматься музыкой в пятилетнем возрасте, а затем начал выступать в качестве клавишника и певца в Париже. В 2020 году музыкант начал сольную карьеру и успел выпустить два микстейпа, четыре сингла и один альбом.