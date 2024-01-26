«J’sors la bécane, di-di-da-da»: появился клип на песню «Bécane», ставшую мемом в соцсетях

До выхода клипа слушатели познакомились с Yamê, когда тот появился в студии Colors. Артист привлек к себе внимание благодаря запоминающемуся припеву и неординарному внешнему виду — у него отсутствуют два передних зуба. Видео с перформансом Yamê на момент написания заметки посмотрели 35,8 млн раз.