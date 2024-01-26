Опрос: во время студенчества россияне работали грузчиками, продавцами и курьерами

7% опрошенных были администраторами, по 6% — курьерами, секретарями и вожатыми в лагере. Еще 4% подрабатывали промоутерами и ассистентами. Также бывшие студенты устраивались нянями (3%), операторами кол-центров, аниматорами и расклейщиками объявлений (по 2%), хостес, барменами, моделями, дизайнерами, копирайтерами, SMM-менеджерами, а также гуляли с домашними животными и брали их на передержку (по 1%). Половина (54%) респондентов выбрали вариант ответа «Другое».