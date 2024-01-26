Опрос: во время студенчества россияне работали грузчиками, продавцами и курьерами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

67% россиян имели подработку в студенческие годы, передает РБК результаты опроса сервиса «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда «СберНПФ».12% респондентов работали грузчиками и продавцами.

7% опрошенных были администраторами, по 6% — курьерами, секретарями и вожатыми в лагере. Еще 4% подрабатывали промоутерами и ассистентами. Также бывшие студенты устраивались нянями (3%), операторами кол-центров, аниматорами и расклейщиками объявлений (по 2%), хостес, барменами, моделями, дизайнерами, копирайтерами, SMM-менеджерами, а также гуляли с домашними животными и брали их на передержку (по 1%). Половина (54%) респондентов выбрали вариант ответа «Другое».

24% участников опроса посчитали, что заниматься карьерой следует только после окончания вуза. 2% совмещают учебу и работу.

41% респондентов главным критерием по выбору работы во время студенчества назвали свободный график, 31% — опыт по специальности, 28% — достойную зарплату.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+