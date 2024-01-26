Умерла порнозвезда Джесси Джейн

Джейн начала карьеру в порно в 2002 году. В середине нулевых она появлялась в эпизодических ролях в фильмах «Спасатели Малибу: Гавайская свадьба» и «Старски и Хатч», а также сериалах «Антураж» и реалити-шоу «Плохие девчонки». В 2017-м Джейн анонсировала, что уходит из индустрии порно. С того момента она все же появлялась в редких фильмах для взрослых.