Умерла порнозвезда Джесси Джейн

Александр Голиков
Сегодня в 14:06
Фото: Digital Playground

Джесси Джейн, одну из самых популярных порноактрис нулевых, обнаружили мертвой вместе с ее партнером в их доме в Оклахоме, сообщает Deadline. Ей было 43 года.

О смерти актрисы, чье настоящее имя — Синди Тейлор, сообщила местная полиция, которая и обнаружила тела двух людей. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Джейн начала карьеру в порно в 2002 году. В середине нулевых она появлялась в эпизодических ролях в фильмах «Спасатели Малибу: Гавайская свадьба» и «Старски и Хатч», а также сериалах «Антураж» и реалити-шоу «Плохие девчонки». В 2017-м Джейн анонсировала, что уходит из индустрии порно. С того момента она все же появлялась в редких фильмах для взрослых.

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