В Подмосковье нашли той-терьера Арчи, которого высадили из электрички

Той-терьера Арчи, которого высадили из электрички в городе Чехове, обнаружили живым в Подмосковье. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации сотрудников канала, он уже воссоединился с хозяином.
Терьер Арчи потерялся 16 января. Он ехал в поезде вместе со своим владельцем. Мужчина ввязался в конфликт с другим пассажиром, и охрана вывела его из поезда. Пес же остался в вагоне.
Охранники обнаружили животное только во время обхода вагонов. Его сфотографировали и высадили на ближайшей станции в Чехове. После этого хозяин организовал поиски, которые длились больше недели. В это время ему не раз звонили мошенники, которые сообщали, что нашли пса.
Ранее подобная ситуация произошла с котом Твиксом, о судьбе которого переживали тысячи россиян. Проводница высадила кота из поезда в Кирове, не найдя его хозяина. К сожалению, его история не имела счастливого конца: спустя несколько дней волонтеры обнаружили тело животного.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности запретить проводникам высаживать их из поезда.