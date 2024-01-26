В Подмосковье нашли той-терьера Арчи, которого высадили из электрички

Охранники обнаружили животное только во время обхода вагонов. Его сфотографировали и высадили на ближайшей станции в Чехове. После этого хозяин организовал поиски, которые длились больше недели. В это время ему не раз звонили мошенники, которые сообщали, что нашли пса.