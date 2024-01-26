В Подмосковье нашли той-терьера Арчи, которого высадили из электрички

Александр Голиков
Сегодня в 12:10
Фото: Baza

Той-терьера Арчи, которого высадили из электрички в городе Чехове, обнаружили живым в Подмосковье. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации сотрудников канала, он уже воссоединился с хозяином.

Терьер Арчи потерялся 16 января. Он ехал в поезде вместе со своим владельцем. Мужчина ввязался в конфликт с другим пассажиром, и охрана вывела его из поезда. Пес же остался в вагоне.

Охранники обнаружили животное только во время обхода вагонов. Его сфотографировали и высадили на ближайшей станции в Чехове. После этого хозяин организовал поиски, которые длились больше недели. В это время ему не раз звонили мошенники, которые сообщали, что нашли пса.

Ранее подобная ситуация произошла с котом Твиксом, о судьбе которого переживали тысячи россиян. Проводница высадила кота из поезда в Кирове, не найдя его хозяина. К сожалению, его история не имела счастливого конца: спустя несколько дней волонтеры обнаружили тело животного.

В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности запретить проводникам высаживать их из поезда.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку из‑за смерти кота. Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей Твикса из поезда, подписали более 380 тыс. человек. Позже в отношении проводницы возбудили уголовное дело.

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