Крис Пратт сыграет в новом фильме Бекмамбетова

Александр Голиков
Сегодня в 11:28
Изображение: кадр из фильма «Пассажиры»/Sony Pictures Home Entertainment

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт исполнит главную роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова «Mercy», передает Deadline.

Созданием научно-фантастического триллера займется студия Amazon MGM, а продюсированием — Чарльз Ровен, работавший над «Оппенгеймером», «Лигой справедливости» и трилогией «Темный рыцарь». Начало съемок запланировано на весну.

Это будет уже второй совместный фильм Бекмамбетова и Пратта. В голливудском дебюте режиссера 2008 года «Особо опасен» тогда еще малоизвестный актер исполнил роль друга и коллеги персонажа Джеймса МакЭвоя.

События «Mercy» разворачиваются в недалеком будущем, где преступность дошла до невиданного уровня. В центре сюжета — детектив, которого обвиняют в совершении жестокого преступления и которому придется доказать свою невиновность.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+