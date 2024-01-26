Крис Пратт сыграет в новом фильме Бекмамбетова

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт исполнит главную роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова «Mercy», передает Deadline.
Созданием научно-фантастического триллера займется студия Amazon MGM, а продюсированием — Чарльз Ровен, работавший над «Оппенгеймером», «Лигой справедливости» и трилогией «Темный рыцарь». Начало съемок запланировано на весну.
Это будет уже второй совместный фильм Бекмамбетова и Пратта. В голливудском дебюте режиссера 2008 года «Особо опасен» тогда еще малоизвестный актер исполнил роль друга и коллеги персонажа Джеймса МакЭвоя.
События «Mercy» разворачиваются в недалеком будущем, где преступность дошла до невиданного уровня. В центре сюжета — детектив, которого обвиняют в совершении жестокого преступления и которому придется доказать свою невиновность.