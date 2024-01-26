Студентам архангельского университета разрешили использовать нейросети для написания диплома

В САФУ приняли во внимание, что для молодых людей все новинки ИТ-сферы давно стали «стилем жизни», и, если внешняя среда предоставляет им возможности не тратить усилия для достижения цели, они в большинстве случаев этим воспользуются. При этом нейросеть пока не может самостоятельно «придумать» результаты конкретной исследовательской работы, считают в вузе.