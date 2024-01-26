Студентам архангельского университета разрешили использовать нейросети для написания диплома

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) разрешил студентам использовать нейросети для написания дипломных работ. Об этом РИА «Новости» сообщила проректорка по образовательной деятельности вуза Людмила Морозова.
Она отметила, что доля труда ИИ не должна превышать 40%. Оригинальность работы педагоги будут проверять с помощью специального программного обеспечения. По словам Морозовой, правила решено поменять в связи с распространением новых технологий.
В САФУ приняли во внимание, что для молодых людей все новинки ИТ-сферы давно стали «стилем жизни», и, если внешняя среда предоставляет им возможности не тратить усилия для достижения цели, они в большинстве случаев этим воспользуются. При этом нейросеть пока не может самостоятельно «придумать» результаты конкретной исследовательской работы, считают в вузе.
Студент может сам решить — написать диплом самостоятельно или использовать нейросеть, но отлично выучить то, что она за него написала. «Для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился», — резюмировала проректорка.
Большинство российских студентов (65%) знают, что такое нейросети и умеют ими пользоваться, показал опрос онлайн-платформы Skillfactory от августа прошлого года. При этом половина учащихся регулярно используют нейросети для учебных целей. Самый популярный сервис на основе ИИ среди студентов — ChatGPT.