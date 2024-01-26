Основателя WWE Винса МакМэхона обвинили в сексуализированном насилии

Против Винса МакМэхона, медиамагната и основателя компании WWE, подали в суд за сексуализированное насилие и торговлю людьми, передает Variety.
Истцом выступила бывшая сотрудница компании Джанел Грант. Она заявила, что во время ее работы в компании МакМэхон сексуально эксплуатировал ее, в частности предлагал ее другим мужчинам «в качестве залога успешной сделки». Речь идет о рестлерах, которых нанимала организация.
Из документа следует, что МакМэхон, его коллегу Джона Лауринайтиса и WWE обвиняют в торговле людьми, причинении побоев и намеренном нанесении морального вреда, а также многолетнем сексуализированном и психологическом насилии.
Грант требует выплатить компенсацию морального ущерба (сумма не раскрывается), а также признать все документы о неразглашении, подписанные ею во время работы, «недействительными и не имеющими силы и не запрещающими никаких претензий истца к ответчикам».
В июне 2022 года МакМэхона обвинили в том, что он заплатил 3 млн долларов «за молчание» бывшей сотруднице, с которой у него был роман. После начала скандала он ушел с поста председателя и генерального директора WWE. Однако в январе 2023-го он вернулся в WWE в качестве председателя совета директоров.