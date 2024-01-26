Основателя WWE Винса МакМэхона обвинили в сексуализированном насилии

В июне 2022 года МакМэхона обвинили в том, что он заплатил 3 млн долларов «за молчание» бывшей сотруднице, с которой у него был роман. После начала скандала он ушел с поста председателя и генерального директора WWE. Однако в январе 2023-го он вернулся в WWE в качестве председателя совета директоров.