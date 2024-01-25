Группа «Русский Размер» выступит в клубе «А2» 17 февраля

Группа «Русский Размер» была основана в 1993 году в Петербурге. Год спустя у коллектива вышел дебютный альбом «Ю-А-Ю». С того момента группа выпустила 13 студийных альбомов и стала постоянным гостем музыкальных ТВ-шоу.