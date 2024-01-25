Группа «Русский Размер» выступит в клубе «А2» 17 февраля

17 февраля на сцене петербургского клуба «А2» состоится концерт группы «Русский Размер» — культового техно- и синти-поп-проекта девяностых. Коллектив исполнит классические треки «Бегут года», «Весна», «Ю-А-Ю» и «Лети», а также новые песни.
В качестве специального гостя на концерте выступит Мистер Малой — один из первых российских рэп-артистов. Его альбом «Буду погибать молодым» считают одним из главных хип-хоп-релизов последнего десятилетия прошлого века, а одноименный трек неоднократно называли «гимном поколения девяностых».
Группа «Русский Размер» была основана в 1993 году в Петербурге. Год спустя у коллектива вышел дебютный альбом «Ю-А-Ю». С того момента группа выпустила 13 студийных альбомов и стала постоянным гостем музыкальных ТВ-шоу.
Песни проекта регулярно занимали первые строчки в хит-парадах страны. В 2003 году коллектив получил приз на радиостанции «Динамит FM» в номинации «Бомба года».