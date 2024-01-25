В США собака помогла полицейским спасти провалившегося под лед хозяина. Об этом сотрудники полиции Мичигана рассказали в пресс-релизе.
Они поделились, что 18 января 65-летний житель города Траверс-Сити провалился под лед на озере Арбутус. Свидетели случившегося позвонили в службу спасения, после чего на место прибыл офицер Кэммерон Беннетс.
Он увидел в воде пожилого мужчину, а рядом с ним заметил собаку по кличке Руби. Полицейский не смог сам подобраться к пострадавшему, поэтому подозвал Руби и прикрепил к ее ошейнику спасательный диск.
После этого хозяин собаки велел Руби вернуться к нему. Послушная питомица принесла спасательный диск мужчине. Тот зацепился за него, и тогда Беннетс вместе с оказавшимся на месте происшествия пожарным смогли вытащить хозяина Руби из воды.
Мужчину отправили в больницу на машине скорой помощи. Он провел в ледяной воде около 16 минут. Через некоторое время после прибытия в клинику хозяина Руби отпустили домой.