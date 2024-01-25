Модель виртуальной девушки на основе ИИ приносит создателям 30 тыс. долларов в месяц

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58
Фото: LexiLove.x

Модель искусственного интеллекта под названием «Лекси Лав» приносит создателям сотни тысяч долларов в год, сообщает The Sun. В месяц на ней зарабатывают около 30 тыс. долларов.

На изображениях искусственного интеллекта показана девушка со светлыми волосами, голубыми глазами и очень подтянутым телом. Как пишет таблоид, этот образ формирует «сильную эмоциональную связь с поклонниками». По запросу модель может отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также фотографии.

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© Фото: LexiLove.x
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© Фото: LexiLove.x
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© Фото: LexiLove.x

Виртуальная модель работает круглосуточно и доступна в любое время для общения с подписчиками. Она всегда готова обсудить погоду, личные переживания клиента и новости из его жизни.

«Лекси Лав» умеет говорить более чем на 30 языках и получает до 20 предложений руки и сердца в месяц. Некоторые пользователи воспринимают ее как настоящего человека, отметили создатели.

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