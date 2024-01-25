Модель виртуальной девушки на основе ИИ приносит создателям 30 тыс. долларов в месяц

На изображениях искусственного интеллекта показана девушка со светлыми волосами, голубыми глазами и очень подтянутым телом. Как пишет таблоид, этот образ формирует «сильную эмоциональную связь с поклонниками». По запросу модель может отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также фотографии.