Модель виртуальной девушки на основе ИИ приносит создателям 30 тыс. долларов в месяц

Модель искусственного интеллекта под названием «Лекси Лав» приносит создателям сотни тысяч долларов в год, сообщает The Sun. В месяц на ней зарабатывают около 30 тыс. долларов.
На изображениях искусственного интеллекта показана девушка со светлыми волосами, голубыми глазами и очень подтянутым телом. Как пишет таблоид, этот образ формирует «сильную эмоциональную связь с поклонниками». По запросу модель может отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также фотографии.
Виртуальная модель работает круглосуточно и доступна в любое время для общения с подписчиками. Она всегда готова обсудить погоду, личные переживания клиента и новости из его жизни.
«Лекси Лав» умеет говорить более чем на 30 языках и получает до 20 предложений руки и сердца в месяц. Некоторые пользователи воспринимают ее как настоящего человека, отметили создатели.