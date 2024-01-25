Создатель сериала «Медведь» Кристофер Сторер снимет новый стендап-спешел Рами Юссефа

Сошоураннер, сценарист и режиссер сериала «Медведь» Кристофер Сторер выступит режиссером нового стендап-спешела комика Рами Юссефа под названием «Ramy Youssef: More Feelings», передает Variety. Премьера состоится на платформе Max в марте.
Съемки проекта состоятся 2 и 3 февраля в клубе White Eagle Hall в Нью-Джерси. С первым спешелом «Ramy Youssef: Feelings» Юссеф заработал номинацию на премию «Выбор критиков» и награду премии Гильдии сценаристов США в 2020 году. Как и в случае с прошлым проектом, продюсированием новой работы займется студия A24 и компания Юссефа Cairo Cowboy.
Кроме карьеры в стендапе артист известен ролью Рами Хасана в комедийном сериале Hulu «Рами». За нее он получил премию «Золотой глобус» в 2020 году. Он также стал единственным, кто срежиссировал одну из серий сериала «Медведь», помимо Сторера и сошоураннера Джоанны Кало.
Последний фильм с участием Юссефа — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса — заработал 11 номинаций на премию «Оскар».