Создатель сериала «Медведь» Кристофер Сторер снимет новый стендап-спешел Рами Юссефа

Александр Голиков
Сегодня в 14:01
Изображение: кадр из сериала «Рами»/A24

Сошоураннер, сценарист и режиссер сериала «Медведь» Кристофер Сторер выступит режиссером нового стендап-спешела комика Рами Юссефа под названием «Ramy Youssef: More Feelings», передает Variety. Премьера состоится на платформе Max в марте.

Съемки проекта состоятся 2 и 3 февраля в клубе White Eagle Hall в Нью-Джерси. С первым спешелом «Ramy Youssef: Feelings» Юссеф заработал номинацию на премию «Выбор критиков» и награду премии Гильдии сценаристов США в 2020 году. Как и в случае с прошлым проектом, продюсированием новой работы займется студия A24 и компания Юссефа Cairo Cowboy.

Кроме карьеры в стендапе артист известен ролью Рами Хасана в комедийном сериале Hulu «Рами». За нее он получил премию «Золотой глобус» в 2020 году. Он также стал единственным, кто срежиссировал одну из серий сериала «Медведь», помимо Сторера и сошоураннера Джоанны Кало.

Последний фильм с участием Юссефа — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса — заработал 11 номинаций на премию «Оскар».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+