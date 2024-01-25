Создатель сериала «Медведь» Кристофер Сторер снимет новый стендап-спешел Рами Юссефа

Кроме карьеры в стендапе артист известен ролью Рами Хасана в комедийном сериале Hulu «Рами». За нее он получил премию «Золотой глобус» в 2020 году. Он также стал единственным, кто срежиссировал одну из серий сериала «Медведь», помимо Сторера и сошоураннера Джоанны Кало.