Японкам разрешили поучаствовать в фестивале обнаженных мужчин впервые за 1250 лет

Храм в Японии, который организует знаменитый фестиваль Хадака-мацури («Праздник обнаженных»), впервые за свою 1250-летнюю историю позволит женщинам принять в нем участие. Об этом сообщают СМИ, в том числе The Independent.
Около 40 местных жительниц города Инадзава добились разрешения на участие в ежегодном фесте. Женщины останутся в одежде и не сойдутся в традиционных жестоких столкновениях мужчин с повязками на бедрах, но примут участие в ритуале-шествии, когда нужно нести завернутую в ткань бамбуковую траву.
Фестиваль, посвященный изобилию урожая, процветанию и плодородию, состоится в феврале. Участники обычно не раздеваются полностью, а оставляют на себе минимум одежды — набедренную повязку и белые носки. Участие в празднике могут принять около 10 тыс. человек в разных японских городах.
36-летняя Аяка Сузуки призналась, что мечтала посетить Хадака-мацури с детства. «Мы не смогли провести фестиваль так, как раньше, в течение последних трех лет из‑за пандемии, и за это время мы получили много запросов от женщин города», — заявил представитель оргкомитета Мицугу Катаяма.
Как пишет The Independent, женщинам могли разрешить участие в Хадака-мацури из‑за демографических проблем: многие сельские общины столкнулись с сокращением численности населения из‑за миграции молодых людей в города в поисках работы, там остались преимущественно пожилые и немощные люди.