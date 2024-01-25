Японкам разрешили поучаствовать в фестивале обнаженных мужчин впервые за 1250 лет

36-летняя Аяка Сузуки призналась, что мечтала посетить Хадака-мацури с детства. «Мы не смогли провести фестиваль так, как раньше, в течение последних трех лет из‑за пандемии, и за это время мы получили много запросов от женщин города», — заявил представитель оргкомитета Мицугу Катаяма.