Процент от сборов «Мстителей» Тома Холланда случайно перевели актеру Тому Холландеру

«Бухгалтеры в моем агентстве что‑то напутали — какое‑то время нас [c Холландом] представляли одни и те же люди. И это был ужасный момент. Я тогда сидел в театре на пьесе моего друга — только что закончил снимать сериал для BBC за 30 тыс. долларов. Приходит оповещение на телефон — смотрю, а там написано: «Платежная квитанция за кассовый бонус с фильма «Мстители»», — рассказал актер.