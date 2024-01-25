Процент от сборов «Мстителей» Тома Холланда случайно перевели актеру Тому Холландеру

Британский актер Том Холландер рассказал, что ему однажды перевели процент от сборов фильма Marvel, перепутав с Томом Холландом, исполнителем роли Человека-паука. Артист поделился историей на шоу «Late Night With Seth Meyers».
«Бухгалтеры в моем агентстве что‑то напутали — какое‑то время нас [c Холландом] представляли одни и те же люди. И это был ужасный момент. Я тогда сидел в театре на пьесе моего друга — только что закончил снимать сериал для BBC за 30 тыс. долларов. Приходит оповещение на телефон — смотрю, а там написано: «Платежная квитанция за кассовый бонус с фильма «Мстители»», — рассказал актер.
«Я тогда подумал: „Я вроде в ‚Мстителях‘ не снимался“. Но все-таки прочитал письмо. Это была невероятная сумма денег. Это был не его гонорар, а первый бонус с кассовых сборов. Таких денег я в жизни не видел — это были семизначные цифры», — продолжил актер.
Холландер появился на шоу в рамках промо нового сезона сериала «Вражда» под заголовком «Капоте против Лебедей», где 56-летний актер сыграл писателя-вундеркинда, разоблачающего пороки нью-йоркской богемы. Премьера шоу состоится 31 января.