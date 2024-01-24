Хоккеистам сборной Канады предъявят обвинения в сексуализированном насилии

Пятерым хоккеистам молодежной сборной Канады предъявят обвинения в сексуализированном насилии. Спортсменов обязали явиться в полицию канадского города Лондон, сообщил The Globe and Mail.
По информации СМИ, мужчины станут фигурантами уголовного дела о предполагаемом групповом изнасиловании, якобы произошедшем в 2018 году в гостиничном номере.
Инцидент, как отмечает издание, произошел после фандрайзингового гала-вечера, который устраивала хоккейная федерация Канады. На мероприятии отмечали победу молодежной команды на юниорском Чемпионате мира.
Официальные обвинения хоккеистам пока не предъявлены. Это будет сделано, когда спортсмены явятся в полицию.
«Мы не можем предоставить новую информацию в данный момент. Когда появится дополнительная информация об этом расследовании, мы свяжемся с медиа», — заявил представитель полиции Лондона.
Весной 2022 года женщина подала иск в отношении восьми хоккеистов, в также федерации хоккея Канады и Канадской хоккейной лиги. Девушка потребовала 3,55 млн долларов в качестве компенсации за изнасилование.
Она утверждала, что спортсмены «направляли, манипулировали и запугивали» ее, чтобы она осталась в номере отеля, а затем подвергли ее сексуализированному насилию. Во время нападения истица, по ее словам, была трезва.
Спустя месяц после подачи иска стало известно, что федерация хоккея Канады урегулировала иск. Позднее в СМИ появилась видеозапись, сделанная в ночь предполагаемого преступления. На ней девушка утверждает, что все происходящее происходило по обоюдному согласию.
Также в медиа опубликовали переписку женщины с одним из хоккеистов. В ней она заявляет, что была не против провести время с ним, но не с другими спортсменами, и теперь чувствует, что ей воспользовались.