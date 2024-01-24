Ученые выяснили вкус и запах древнеримского вина

Авторы исследования нашли лишь один тип сосудов, похожих на долии, который используют для производства вина в наши дни, — это грузинские квеври. Самым старым из найденных квеври не менее пяти тысяч лет, но ученые считают, что это продукты скорее параллельной эволюции, нежели заимствования. Дело в том, что долии упоминаются у Катона, который жив в 234-149 годах до нашей эры. А Колхида (тогдашнее название Грузии) стала частью Понтийского царства во II веке до нашей эры, а до этого ее тесные контакты с римлянами маловероятны.