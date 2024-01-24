Ученые обнаружили самый большой в мире глубоководный коралловый риф у юго-восточного побережья США. Об этом стало известно из публикации научного журнала Geomatics.
В ней сообщалось, что исследователи использовали устройства гидролокации и совершили 23 подводных погружений, чтобы создать карту плато Блейка. В ходе этой работы они также оценили особенности коралловых рифов шельфа.
Ученые выявили 83908 пиков коралловых холмов и выяснили, какие из них благополучно переносят более холодные потоки воды. Исследователи пришли к выводу, что кораллы располагаются на площади 2,59 млн га.
Кораллы обитают на холмах длиной до 500 км и шириной до 110 км. Наибольшее скопление кораллов наблюдается на территории, которую назвали «Миллион курганов». Ее длина составляет около 254 км, а ширина — 42 км.