Happy House: тиктокеры рассказывают о насилии в семье под трек The Weeknd

В тиктоке появился новый тренд — Happy House («Счастливый дом»). Под трек The Weeknd «House of Ballons» пользователи соцсети рассказывают о домашнем насилии.
В роликах участники флешмоба подпевают песне и попутно делятся проблемами в своих семьях, нередко связанными с физическим насилием. Некоторые показывают сцены из совместной жизни с родителями, которые не сдерживают агрессию и контролируют своих детей.
Например, в одном из роликов тиктокерша имитирует ситуацию, когда ей приходится прятаться в комнате ребенка от агрессивного члена семьи.
Создательница другого видео в страхе прячет планшет, чтобы его не заметили родители.
Также пользователи показывают последствия взлома двери, вмятины на стенах и других очевидные намеки на семейные конфликты.
Некоторые видео при этом явно не носят постановочного характера. Например, в одном из них девушка показывает фотографии побоев.
Для многих флешмоб — это повод поделиться сложной жизненной ситуацией.
В ноябре 2023 года в тиктоке и инстаграме* появился еще один флешмоб, касающийся домашнего насилия. Жительницы Казахстана начали публиковать видео и фото с макияжем, который имитирует синяки и кровоподтеки. Таким образом они хотели добиться от властей введения уголовного наказания за такие преступления.
* Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.