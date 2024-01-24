В петербургском порту нашли 1,2 тонны кокаина

Семён Гудошников
Сегодня в 15:11
Фото: seaport.spb.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Большом порту Петербурга партию кокаина весом более 1200 килограмм. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком нашли в контейнере, прибывшем из бельгийского Антверпена. Наркотик был спрятан среди мешков с кофе. Найти его удалось, просканировав контейнер.

Экспертиза показала, что в брикетах кокаин. Его стоимость на черном рынке превышает 13 млрд рублей. Как отмечает РБК, это крупнейшая с начала года партия наркотиков, выявленная в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК, срок — от 15 до 20 лет лишения свободы).

В первой половине января таможенники нашли в порту Петербурга более тонны кокаина в контейнере из Никарагуа. Наркотик был расфасован в 1000 брикетов и спрятан в верхней части грузового модуля. Стоимость партии оценили в 11 млрд рублей.

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