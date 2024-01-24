В Улан-Удэ из‑за пожара в частном доме погибли больше 50 кошек и собак

«Да, 87 собак на участке шумят и мешают. Но бездомные собаки не берутся из воздуха! Да, мы не одобряем содержание такого количества собак в жилом секторе. Но это нисколько не оправдывает поджог и убийство!», — подчеркивают в благотворительной организации.