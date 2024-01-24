В Улан-Удэ из‑за пожара в частном доме погибли больше 50 кошек и собак

В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибли 21 кошка и 30 собак, сообщил фонд помощи животным «Собака счастья».
Возгорание произошло 22 января. Участок принадлежит семье пенсионеров, в доме они проживают вместе с 21 кошкой и 87 собаками. Когда вечером случился случился пожар, мужчина находился внутри вместе с животными. Часть питомцев сгорела или задохнулась дымом.
Из‑за инцидента хозяин ненадолго попал в больницу, но потом вернулся и начал поиски собак в округе. Их передадут в фонд «Остров добра», которые разместят их на своей территории и выделит вольеры.
Фонд опубликовал видео с места пожара. На кадрах видны обугленные и разрушенные стены, а также разбитые окна.
В «Собаке счастья» считают случившееся поджогом, который устроили местные жители в отместку за шум с участка, по факту пожара проводится экспертиза.
«Намерения некоторых жителей этого населённого пункта давно были известны, подобные поджоги, увы, не редкость», — пишут представители фонда.
«Да, 87 собак на участке шумят и мешают. Но бездомные собаки не берутся из воздуха! Да, мы не одобряем содержание такого количества собак в жилом секторе. Но это нисколько не оправдывает поджог и убийство!», — подчеркивают в благотворительной организации.
В прошлом году в Бурятии разрешили убивать беспризорных домашних животных, если им в течение месяца не найдут новых хозяев.
В эти выходные крупный пожар в приюте для животных произошел на Сахалине. Там от огня удалось сберечь 304 собаки и 55 кошек. Однако одна кошка все-таки погибла.