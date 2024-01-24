Северная Корея уничтожила символ воссоединения с Югом

Северная Корея уничтожила памятник, символизирующий надежду на примирение с Югом. Об этом сообщает The Guardian.
NK News обратил внимание, что со спутниковых снимков пропала арка, построенная в 2000 году после межкорейского саммита. Несколько дней назад Ким Чен Ын заявил, что мирное воссоединение двух Корей больше невозможно.
Глава Северной Кореи назвал «бельмом на глазу» бетонную арку, на которой изображены две женщины, по одной от Севера и Юга, держащие эмблему с очертаниями Корейского полуострова. Ким Чен Ын также заявил, что конституция Севера должна быть изменена, чтобы отразить новый статус Южной Кореи как «главного врага» страны.
30-метровая арка, известная как «Монумент трех хартий объединения Родины», символизировала самодостаточность, мир и национальное сотрудничество. Она соединяла Пхеньян с хорошо вооруженной границей с Югом. Монумент был возведен в память о планах по воссоединению, выдвинутых дедом Кима и основателем Северной Кореи Ким Ир Сеном.