Северная Корея уничтожила символ воссоединения с Югом

Глава Северной Кореи назвал «бельмом на глазу» бетонную арку, на которой изображены две женщины, по одной от Севера и Юга, держащие эмблему с очертаниями Корейского полуострова. Ким Чен Ын также заявил, что конституция Севера должна быть изменена, чтобы отразить новый статус Южной Кореи как «главного врага» страны.