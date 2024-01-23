Netflix заплатил 5 млрд долларов за права на трансляцию поединков по рестлингу

Стриминговый сервис Netflix начнет транслировать поединки по рестлингу с 2025 года. Компания запланила за права на показ состязаний 5 млрд долларов, сообщил Bloomberg.
Платформа подписала соглашение с вещательной корпорацией WWE, занимающейся показом рестлинга. По информации агентства, компании будут сотрудничать на протяжение десяти лет.
Благодаря этому контракту Netflix сможет показывать бои в США, Канаде, Великобритании, странах Латинской Америки и других государствах. Помимо самих поединков, стрим-сервис будет транслировать программы о рестлинге.
Ранее на Netflix уже выходил контент, связанный с рестлингом. В 2017 году платформа выпустила сериал «Блеск» о первом в мире женском рестлинг-шоу. Он был неоднократно номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми».
В 2020 году стриминговый сервис закрыл проект. Шоу так и не получило полноценного финала, который был намечен на неснятый четвертый сезон. Причиной отмены сериала стала пандемия COVID-19.
В 2023 году на Netflix вышел документальный проект о серийной убийце, увлекавшейся рестлингом. «Афиша Daily» рассказывала подробно о фильме «Леди тишины: Убийства Матавьехитаса» и его героине.