Netflix заплатил 5 млрд долларов за права на трансляцию поединков по рестлингу

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58
Фото: Martin Martz/Unsplash

Стриминговый сервис Netflix начнет транслировать поединки по рестлингу с 2025 года. Компания запланила за права на показ состязаний 5 млрд долларов, сообщил Bloomberg.

Платформа подписала соглашение с вещательной корпорацией WWE, занимающейся показом рестлинга. По информации агентства, компании будут сотрудничать на протяжение десяти лет.

Благодаря этому контракту Netflix сможет показывать бои в США, Канаде, Великобритании, странах Латинской Америки и других государствах. Помимо самих поединков, стрим-сервис будет транслировать программы о рестлинге.

Ранее на Netflix уже выходил контент, связанный с рестлингом. В 2017 году платформа выпустила сериал «Блеск» о первом в мире женском рестлинг-шоу. Он был неоднократно номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

В 2020 году стриминговый сервис закрыл проект. Шоу так и не получило полноценного финала, который был намечен на неснятый четвертый сезон. Причиной отмены сериала стала пандемия COVID-19.

В 2023 году на Netflix вышел документальный проект о серийной убийце, увлекавшейся рестлингом. «Афиша Daily» рассказывала подробно о фильме «Леди тишины: Убийства Матавьехитаса» и его героине.

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