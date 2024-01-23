Блэк-метал-группа Martyrdom извинилась за брошенную в зрителей свиную голову

Музыканты принесли извинения тем, кого «обидели своими действиями и трюками на сцене», и пояснили, что как часть блэк-метал-группы «они пытаются добавить немного образности и шокирующей ценности». В этот раз их действия «вышли из‑под контроля, оскорбив многих и даже причинив вред некоторым», признали они.