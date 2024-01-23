Блэк-метал-группа Martyrdom извинилась за брошенную в зрителей свиную голову

Блэк-метал-группа Martyrdom принесла извинения после того, как на одном из их недавних выступлений бросили в зрителей голову свиньи. Видео с выходкой завирусилось в сети и собрало неоднозначные реакции.
Бросание отрубленной головы свиньи не одобрили веганы, кто‑то счел это просто отвратительным, другие отметили, что подобное случается не в первые. Одному из посетителей концерта удалось запечатлеть это.
Музыканты принесли извинения тем, кого «обидели своими действиями и трюками на сцене», и пояснили, что как часть блэк-метал-группы «они пытаются добавить немного образности и шокирующей ценности». В этот раз их действия «вышли из‑под контроля, оскорбив многих и даже причинив вред некоторым», признали они.
«Мы хотим извиниться перед всеми веганами, мусульманами и другими группами меньшинств, которых мы могли обидеть, а также перед всеми, кому наши действия причинили вред», — заявила Martyrdom. В конце обращения группа извинилась перед заведением The White Swan в Хьюстоне, где прошло выступление, и звукорежиссером Гарри.