Кантри-музыканта Криса Янга арестовали из‑за нападения в баре на полицейского

Юлия Онодэра
Вчера в 23:33
Фото: из соцсетей Криса Янга

Американского кантри-музыканта Криса Янга арестовали в связи с обвинением в нарушении общественного порядка. Он предположительно напал на офицера полиции, сообщил Rolling Stone.

По информации издания, Янг оказался вовлечен в инцидент в одном из баров Нэшвилла. Комиссия, следящая за оборотом алкоголя, посетила заведение и попросила всех присутствующих показать их удостоверения личности.

В ходе проверки документов между 38-летним музыкантом и сотрудником правоохранительных служб возник конфликт. Янг, как утверждает офицер, перекрыл ему выход из бара и ударил по плечу.

В ответ полицейский оттолкнул артиста. Он объяснил свои действия желанием «создать дистанцию, поскольку понятия не имел, кто такое мистер Янг». Вскоре после этого кантри-звезду задержали.

Во время задержания, как отметили правоохранители, глаза Янга были налиты кровью и слезились, а речь была невнятной. Янг провел ночь в тюрьме. Утром следующего дня его отпустили.

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