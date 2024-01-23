Кантри-музыканта Криса Янга арестовали из‑за нападения в баре на полицейского

Американского кантри-музыканта Криса Янга арестовали в связи с обвинением в нарушении общественного порядка. Он предположительно напал на офицера полиции, сообщил Rolling Stone.
По информации издания, Янг оказался вовлечен в инцидент в одном из баров Нэшвилла. Комиссия, следящая за оборотом алкоголя, посетила заведение и попросила всех присутствующих показать их удостоверения личности.
В ходе проверки документов между 38-летним музыкантом и сотрудником правоохранительных служб возник конфликт. Янг, как утверждает офицер, перекрыл ему выход из бара и ударил по плечу.
В ответ полицейский оттолкнул артиста. Он объяснил свои действия желанием «создать дистанцию, поскольку понятия не имел, кто такое мистер Янг». Вскоре после этого кантри-звезду задержали.
Во время задержания, как отметили правоохранители, глаза Янга были налиты кровью и слезились, а речь была невнятной. Янг провел ночь в тюрьме. Утром следующего дня его отпустили.