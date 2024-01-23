Школа в Северной Каролине убрала из туалетов зеркала, чтобы учащиеся не снимали тиктоки

Средняя школа Южного Аламанса, расположенная в американском штате Северная Каролина, убрала зеркала из туалетных комнат, чтобы учащиеся перестали снимать возле них ролики для тиктока. Об этом сообщил Independent.
Сотрудники школы заметили, что дети часто отвлекались на зеркала и даже сбегали с уроков, чтобы снимать перед ними видео. Тогда руководство образовательного учреждения решило бороться с прогулами юных тиктокеров.
После исчезновения зеркал школьники стали реже отпрашиваться с занятий и не так много времени проводить в туалетных комнатах. «Когда у поступков есть последствия, вы видите большую разницу», — прокомментировал представитель школы Лес Аткинс.
Он также рассказал, что школа внедрила новую цифровую систему пропусков. Она позволяет регистрировать учащихся и отслеживать, сколько времени школьники проводят вне классов.
«Мы пытаемся донести до учащихся: теперь у нас всех есть мобильные телефоны. Мы должны научиться использовать их. Мы должны научиться, когда убирать их», — пояснил Аткинс.