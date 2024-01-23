Кофейню Dunkin’ Donuts обвинили в дискриминации клиентов с непереносимостью лактозы

На сеть кофеен Dunkin’ Donuts подали в суд. Компанию обвинили в дискриминации людей с непереносимостью лактозы и аллергией на молоко, сообщило The Independent.
Клиенты направили коллективный иск на сумму 5 млн долларов. Они пожаловались, что им приходилось доплачивать до 2,15 доллара за альтернативные варианты молока для своих напитков.
«Возможность пить молоко — это выбор для одних людей, но не для других. Непереносимость лактозы является инвалидностью в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями и его поправками», — заявил адвокат истцов Богдан Эника.
Он намерен добиться признания дискриминации в отношении людей, которые не могут пить молоко. В качестве аргумента в иске указывается, что Dunkin’ Donuts позволяет людям с заболеваниями сердца и диабетикам не доплачивать за беcкофеиновые альтернативы и напитки без сахара.
Такая же политика, как считают истцы, должна быть применена и в случае выбора обычного молока и растительного. В данный момент к иску присоединились уже 10 человек. Еще 50 клиентов кофейни заявили о своем желании присоединиться.