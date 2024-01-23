Кофейню Dunkin’ Donuts обвинили в дискриминации клиентов с непереносимостью лактозы

Он намерен добиться признания дискриминации в отношении людей, которые не могут пить молоко. В качестве аргумента в иске указывается, что Dunkin’ Donuts позволяет людям с заболеваниями сердца и диабетикам не доплачивать за беcкофеиновые альтернативы и напитки без сахара.