Дизайнер обманула СМИ историей, что она работала «рука об руку» с Миядзаки над «Мальчиком и птицей»

Графический дизайнер из Колумбии Херальдина Фернандес в преддверии выхода мультфильма «Мальчик и птица» заставила СМИ поверить, что она работала вместе с Хаяо Миядзаки. Она рассказала, что нарисовала около 25 тыс. кадров для ленты.
Фернандес работает в компании Tecnoglass, которая производит изделия из архитектурного стекла и алюминия. После публикаций в прессе девушку даже пригласили выступить с речью в Университете Серхио Арболеды. Издания выпустили опровержения, принесли извинения и удалили материалы, но их выложили в сеть очевидцы.
Правда вскрылась, когда издание Cartoon Brew поговорила с американским дистрибьютором фильма Gkids, которая не нашла Фернандес в полном списке авторов «Мальчика и птицы». Однако девушка утверждала, что работала напрямую с Миядзаки трижды, а постановщик якобы называл ее «колумбийкой» и хвалил.
«За 20 месяцев мне пришлось поставить 25 тыс. кадров, и эти 25 тыс. кадров вылились в, так сказать, 10-секундную сцену. <…> Это была большая работа, но она того стоила, особенно потому, что там был Миядзаки. Знаете, он мастер не только по жизни, но и на профессиональном уровне, и работать с ним рука об руку было совершенно невероятно, это был уникальный опыт», — говорила Фернандес.
По мере роста скептицизма Фернандес также обвинили в краже работ других художников для ее портфолио. Тогда девушка дала интервью испанскому стримеру, в котором почти два часа настаивала на своем, снова и снова повторяла, что все ее слова о работе над фильмом — это правда, но она не может предоставить никаких доказательств из‑за соглашения о конфиденциальности. Дизайнер также отвергла обвинения в плагиате, но признала, что одно из изображений не ее.
В конце концов Фернандес принесла извинения и признала обман. «Все, что произошло, было результатом недобросовестных действий, которые я теперь осознаю и о которых сожалею. Моя любовь и восхищение иллюстрацией, а также моя профессия графического дизайнера побудили меня в закрытых кругах комментировать изображения в некоторых сценах. Я признаю, что это была ошибка. <…> Я признаю, что ситуация вышла из‑под контроля и мне становилось все труднее отказаться от своих комментариев, которые оказали негативное влияние на моих друзей, семью, начальство, коллег и общество в целом. <…> У меня не хватило зрелости отречься, и я решила, что должна продолжить историю», — написала она.
Премьера «Мальчика и птицы» в Колумбии состоится 25 января. В РФ лента вышла еще 7 декабря прошлого года.