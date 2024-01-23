Дизайнер обманула СМИ историей, что она работала «рука об руку» с Миядзаки над «Мальчиком и птицей»

В конце концов Фернандес принесла извинения и признала обман. «Все, что произошло, было результатом недобросовестных действий, которые я теперь осознаю и о которых сожалею. Моя любовь и восхищение иллюстрацией, а также моя профессия графического дизайнера побудили меня в закрытых кругах комментировать изображения в некоторых сценах. Я признаю, что это была ошибка. <…> Я признаю, что ситуация вышла из‑под контроля и мне становилось все труднее отказаться от своих комментариев, которые оказали негативное влияние на моих друзей, семью, начальство, коллег и общество в целом. <…> У меня не хватило зрелости отречься, и я решила, что должна продолжить историю», — написала она.