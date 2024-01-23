MIT: человеческий труд оказался дешевле ИИ в 77% случаев

Снижение стоимости разработки ИИ или развертывания ИИ повысит рентабельность. Однако «даже при быстром снижении затрат на 20% в год потребуются десятилетия, чтобы ИИ стал экономически эффективным для фирм, заявили в MIT. Исследователи отметили, что их выводы применимы и к генеративному ИИ, и к языковым моделям.