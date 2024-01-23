MIT: человеческий труд оказался дешевле ИИ в 77% случаев

В 77% случаев замена человека технологиями на основе искусственного интеллекта оказывалась дешевле, выяснили ученые Массачусетского технологического института (MIT). Главная проблема ИИ — большие затраты на настройку.
Снижение стоимости разработки ИИ или развертывания ИИ повысит рентабельность. Однако «даже при быстром снижении затрат на 20% в год потребуются десятилетия, чтобы ИИ стал экономически эффективным для фирм, заявили в MIT. Исследователи отметили, что их выводы применимы и к генеративному ИИ, и к языковым моделям.
ИИ требуют тонкой настройки, «чтобы адаптировать их к конкретным характеристикам компании», — это решающий фактор затрат и препятствие для быстрого внедрения. Еще один фактор, который отмечают учены MIT: некоторые профессии «могут легко интегрировать инструменты ИИ, в то время как другие сталкиваются с сопротивлением из‑за культурных, этических или эксплуатационных проблем».
Несмотря на это, авторы исследования отмечают, что ситуация может измениться к 2030 году по мере развития технологий и снижения цен на оборудование.