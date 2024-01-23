Бренд H&M обвинили в сексуализации детей из‑за рекламы со школьницами

Шведская компания H&M подверглась критике и обвинениям в сексуализации детей из‑за рекламы новой коллекции одежды. Об этом сообщил CNN.
Бренд запустил на австралийском рынке кампанию в поддержку школьной формы. Ее лицами стали две девочки, одетые в одинаковые сарафаны и белые блузки. Слоганом компания выбрала фразу «Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion».
Этот слоган, который переводится как «Заставьте эти головы повернуться в сторону модной коллекции H&M’s Back to School», привел к скандалу. Поклонники бренда заявили, что школьная форма не должна привлекать внимание к детям.
По мнению подписчиков, никто не должен «сворачивать шеи» при виде несовершеннолетних, а дети должны быть защищены от нездорового интереса к ним со стороны взрослых. Фото девочек критики посчитали «жуткими» и «тревожными».
«Неужели никто в H&M не знает статистики о девочках в школьной униформе, которые подвергаются домогательствам со стороны грязных старых мужчин. Это ужасает. Спасибо H&M, что подлили масла в огонь», — написал один из комментаторов.
Другой призвал «оставить детей в покое». Еще одна женщина назвала рекламу «абсолютно мерзкой». А писательница Мелинда Танкард Райст обвинила бренд в поддержке культуры лукизма.
Некоторым поклонникам H&M даже показалось, что компания продвигает педофилию, «объективизирует и сексуализирует маленьких девочек». В результате бренд удалил спорную рекламу и принес извинения за нее.
«Мы глубоко сожалением о том, что оскорбили кого‑то этой рекламой, и теперь ищем способы, как презентовать кампании в будущем», — заявили представители ретейлера.
«Мерзость! Вам должно быть стыдно. Я все время покупаю у вас и теперь чувствую себя запачканной».
«Это совершенно немыслимо. Кто бы ни придумал это, оно должно быть расследовано. Тщательно».
«Нам говорили, что цель униформы — удалить индивидуальность, сделать всех одинаковыми, а также избавиться от стигмы бедности (что ложь, поскольку форма стоит состояние). И теперь вы сексуализируете маленьких девочек, чтобы продавать. Отлично».
Впрочем, среди подписчиков бренда нашлись и те, кто выступил в защиту маркетинговой кампании. «Моя дочь обожает сворачивать шею. Ее любимая вещь в мире — это надеть блестящее платье и привлекать взгляды всех. В чем проблема с этой рекламой?» — написала одна женщина.
Мужчина по имени Роб отметил, что бренд мог выбрать другие слова, но добавил, что девочки на фото одеты в консервативные платья, а реакция общественности оказалась преувеличенной. «Что вам нужно? Девочки в монашеских одеждах?» — удивился он.
«Выражение „поворачивать головы“ не всегда имеет сексуальный подтекст. „Они повернули свои головы“ часто означает, что кого‑то убедили выбрать что‑то, что, по их мнению, лучше того, что у них есть на данный момент. В данном случае школьная мода (одежда)», — подчеркнул еще один комментатор.
«Ой, пожалуйста, люди. Поворачивать головы — это просто о том, чтобы выглядеть шикарно. Ничего общего с сексуализацией. Повзрослейте».
«Никогда бы в 1000 лет я бы не увидел это и не подумал о чем‑то сексуальном. Клянусь, эти люди говорят о самих себе».
«Развращенные умы имеют развращенные мысли. Возможно, вы видите то, что хотите видеть».
«Главная причина, почему эта реклама жуткая, — то, что она выглядит как кадр из „Сияния“».