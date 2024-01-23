Бренд H&M обвинили в сексуализации детей из‑за рекламы со школьницами

«Выражение „поворачивать головы“ не всегда имеет сексуальный подтекст. „Они повернули свои головы“ часто означает, что кого‑то убедили выбрать что‑то, что, по их мнению, лучше того, что у них есть на данный момент. В данном случае школьная мода (одежда)», — подчеркнул еще один комментатор.