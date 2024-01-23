Умер основатель Boney M. Фрэнк Фариан

Семён Гудошников
Сегодня в 17:05
Фото: ullstein bild/Getty Images

В возрасте 82 лет умер немецкий музыкальный продюсер Фрэнк Фариан — основатель диско-группы Boney M. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на семью Фариана.

Близкие продюсера сказали, что он скончался в своем доме в Майами.

Фариан добился мировой известности благодаря группе Boney M., которую основал в 1975 году. Он выступил соавторов таких хитов коллектива, как «Daddy Cool», «Rasputin», «Rivers of Babylon» и «Ma Baker».

Boney M. были образованы в ФРГ. Участниками коллектива стали исполнители, родившиеся на Карибских островах и перебравшиеся в Западную Европу в подростковом возрасте.

Легальные тиражи альбомов и синглов Boney M. превысили 150 млн копий, а в 1978 году музыканты первыми из поп-групп мирового уровня прорвали железный занавес, дав 10 концертов в Москве.

В 1988-м Фариан также основал дуэт Milli Vanilli и в разные годы был продюсером поп-коллективов Eruption, Far Corporation и La Bouche.

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