Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков, из‑за чего пришла засуха. Турецкие ученые не согласны

Иранские власти обвинили Турцию в краже дождевых облаков с севера страны. Турецкие ученые называют утверждения о воровстве облаков бездоказательной теорией, передает РИА «Новости».
В середине января Forbes сообщал о создании в Иране комиссии по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков на севере страны. Она обсуждала снимки, сделанные в близких друг к другу областях: к западу от турецко-иранской границы часто идут дожди, а к востоку осадки выпадают редко.
«Отстаивание идеи „кражи дождевых облаков“ или даже попытка подумать о таком — не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение», — заявил метеоролог, профессор Университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир. Причиной засухи в той или иной стране он назвал глобальное потепление.
Оздемир напомнил о засухе, которая в прошлом году на несколько месяцев охватила Турцию, в том числе Стамбул, в то время как в Греции, Болгарии и Румынии шли ливни. «До нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии», — отметил ученый.
В 2018 году Иран уже обвинял другие страны во влиянии на климат внутри страны. Тогда под удар попали Израиль и ОАЭ.