Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков, из‑за чего пришла засуха. Турецкие ученые не согласны

Оздемир напомнил о засухе, которая в прошлом году на несколько месяцев охватила Турцию, в том числе Стамбул, в то время как в Греции, Болгарии и Румынии шли ливни. «До нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии», — отметил ученый.