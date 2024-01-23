В России откроют академию шаманизма

Семён Гудошников
Сегодня в 14:59
Фото: Joshua Newton/Unsplash

В Туве летом откроется международная академия шаманизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительницу управления верховного шамана России Саяну Пухальскую.

В академии будут учить как теории шаманизма, так и ряду практических шаманских знаний. В первый набор планируют взять 10 учеников. Пухальская говорит, что интерес к изучению шаманских практик есть не только со стороны россиян, но и иностранцев.

Также в академии организуют мастер-классы для туристов. «Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию», — отметила представительница верховного шамана.

Шаманизм — одно из традиционных верований народов Сибири. В Туве насчитывается около 200 шаманов и действует более 10 шаманских организаций. В июне 2023-го тувинские шаманы провели обряд на победу России в спецоперации.

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