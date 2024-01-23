Пожилая москвичка умерла из‑за электроодеяла. Это второй подобный случай за две недели

Это второй подобный случай за две недели. 11 января электроодеяло загорелось из‑за короткого замыкания в частном доме в Серпухове. Две пенсионерки, проживавшие в нем, успели выбраться, но одна из женщин решила вернуться за теплыми вещами и погибла. Двухэтажный коттедж полностью сгорел.