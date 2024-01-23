Пожилая москвичка умерла из‑за электроодеяла. Это второй подобный случай за две недели

По их данным, женщина накрылась электроодеялом на ночь, чтобы согреться, а уже под утро гаджет замкнуло. Очаг возгорания был около 1 квадратного метра, сосед услышал запах дыма и вызвал пожарных.
Прибыв на место, они потушили кровать с одеялом и вынесли пострадавшую в подъезд. Ее попытались реанимировать, но было поздно. Предварительно, женщина скончалась от отравления угарным газом. На ее теле обнаружили ожоги.
Это второй подобный случай за две недели. 11 января электроодеяло загорелось из‑за короткого замыкания в частном доме в Серпухове. Две пенсионерки, проживавшие в нем, успели выбраться, но одна из женщин решила вернуться за теплыми вещами и погибла. Двухэтажный коттедж полностью сгорел.
Сейчас оба случая проверяют следователи. Они выясняют безопасность электроодеял и риски их эксплуатации.