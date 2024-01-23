Социологи выяснили, как изменились уровень дохода и идентичность релокантов

Две трети уехавших из России после 24 февраля россиян, работавших в отечественных компаниях, за это время покинули их. Об этом говорится в исследовании проекта OutRush, сообщает «Коммерсант».
Если до отъезда в российских компаниях работали 43% респондентов, то в сентябре 2022 года таких стало 17%, а сейчас — 13%. При этом уровень дохода релокантов после серьезного падения к сентябрю 2022-го так и не восстановился. Безработица среди уехавших не растет.
Уровень доверия к гражданам принимающей страны увеличился с 81% до 86%, а вот доверие к местным правительствам упало в среднем с 66% с осени 2022-го до 53%. Наибольший процент доверяющих правительству зафиксирован в Германии (85%) и Армении (68%). В Сербии местным властям доверяют 53% релокантов, Израиле — 46%, Грузии — 27%, Турции — 20%.
Низкий уровень доверия в Грузии обусловлен политикой правящей партии «Грузинская мечта», в Турции — решением властей не продлевать визы и не давать ВНЖ.
Пытаясь определить свою идентичность, 53% эмигрантов отнесли себя к сообществу соотечественников за рубежом, 31% — к гражданам мира, 25% считают себя лишь частью своей семьи и близких, 21% — частью «России будущего», 20% — частью европейцев, 18% — частью страны пребывания, 14% — частью России. Еще 15% заявили, что чувствуют себя в изоляции.
Около половины респондентов занимаются изучением местного языка. В то же время 90% продолжают интересоваться российской политикой. Однако политическая активность релокантов в целом снизилась: доля тех, кто подписывает петиции, сократилась с 84% до 38%, поддерживающих российские НКО и другие инициативы — с 47% до 30%.
Социологи отметили, что большинство эмигрантов имеют высшее образование, они схожи по семейному статусу, им свойственен высокий уровень гражданской и политической активности, 72–73% из них опасаются преследований российскими властями, даже находясь за рубежом.
Проект OutRush провел три волны исследования: в марте 2022 года, сентябре 2022 года и мае — июле 2023-го. Методология включает опросы как одних и тех же респондентов, так и новых — около 10 тыс. человек из более чем 100 стран.