Социологи выяснили, как изменились уровень дохода и идентичность релокантов

Если до отъезда в российских компаниях работали 43% респондентов, то в сентябре 2022 года таких стало 17%, а сейчас — 13%. При этом уровень дохода релокантов после серьезного падения к сентябрю 2022-го так и не восстановился. Безработица среди уехавших не растет.