Монолог о жизни и выборе в новом отрывке аниме по «Рику и Морти»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:49
Фото: Adult Swim/YouTube

Adult Swim показал новый отрывок из грядущего аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Его премьера состоится в ближайшие месяцы, точная дата не называется.

В ролике Рик делает глоток алкоголя и произносит пронзительную фразу о жизни и выборе, который мы в ней делаем.

«Несмотря на то что перед нами бесконечное количество путей, мы можем выбрать только одну жизнь. Это довольно глупо, да? И самое глупое в этом то, что мы сами выбираем ее для себя. По крайней мере, в моем случае», — сказал он.

Рика Санчеса в аниме озвучил Ёхэй Тадано, а Морти Смита — Кэисукэ Тиба. Продюсерами мультсериала стали Маки Нагано, Макс Ниси и Такенари Маэда, а также Ю Киёдзоно.

Режиссером аниме выступил Такаси Сано, известный по проекту «Башня Бога». В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный отдельный проект.

Ранее Adult Swim представил опенинг и небольшой отрывок, а также обращение Сано к зрителям.

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