Монолог о жизни и выборе в новом отрывке аниме по «Рику и Морти»

Adult Swim показал новый отрывок из грядущего аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Его премьера состоится в ближайшие месяцы, точная дата не называется.
В ролике Рик делает глоток алкоголя и произносит пронзительную фразу о жизни и выборе, который мы в ней делаем.
«Несмотря на то что перед нами бесконечное количество путей, мы можем выбрать только одну жизнь. Это довольно глупо, да? И самое глупое в этом то, что мы сами выбираем ее для себя. По крайней мере, в моем случае», — сказал он.
Рика Санчеса в аниме озвучил Ёхэй Тадано, а Морти Смита — Кэисукэ Тиба. Продюсерами мультсериала стали Маки Нагано, Макс Ниси и Такенари Маэда, а также Ю Киёдзоно.
Режиссером аниме выступил Такаси Сано, известный по проекту «Башня Бога». В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный отдельный проект.