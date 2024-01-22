Ресторан «Одесса-мама» согласился разместить теплый домик для кошек «Аптекарского огорода»

Скандал вокруг котиков «Аптекарского огорода» разгорелся еще в ноябре 2022 года. Новая администрация ботсада перестала пускать кошек в отапливаемые оранжереи, где питомцы на протяжении лет спасались от холода зимой. Свое решение руководство объяснило тем, что коши развели в оранжереях антисанитарию и могут служить переносчиками заболеваний.