Ресторан «Одесса-мама» согласился разместить теплый домик для кошек «Аптекарского огорода»

Кошки «Аптекарского огорода», которых вторую зиму не пускают в закрытые оранжереи, оставляя на улице, могут получить теплый дом. На его установку согласился расположенный рядом с ботсадом ресторан «Одесса-мама».
«Благодаря прекрасной Анне Фельдман и прекрасному ресторану „Одесса-мама“ у нас есть вариант успешно решить вопрос нашей многолетней борьбы за права котиков „Аптекарского огорода“. Ресторан дал свое согласие разместить теплый домик на своей территории (снаружи), где он кормит оставшихся котиков „Аптекарского“», — говорится в телеграм-канале котокафе «Котики и люди», администрация которого пытается помочь четвероногим.
«Котики и люди» открыли сбор средств на покупку теплых домиков для котов. Отправить пожертвование можно на сайте котокафе.
Также администрация заведения пообещала в течение недели бесплатно принимать клиентов «Одесса-мама», а затем предоставлять им скидки в 50%. Для этого посетителям нужно показать чек из ресторана.
Скандал вокруг котиков «Аптекарского огорода» разгорелся еще в ноябре 2022 года. Новая администрация ботсада перестала пускать кошек в отапливаемые оранжереи, где питомцы на протяжении лет спасались от холода зимой. Свое решение руководство объяснило тем, что коши развели в оранжереях антисанитарию и могут служить переносчиками заболеваний.
«Аптекарский огород» решил обратиться в специализированные службы, чтобы отловить, стерилизовать кошек и найти им новых хозяев. Однако до сих пор проблема с животными не была решена.