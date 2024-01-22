В твиттере завирусился флешмоб с маскулятивами. Девушки решили, что их имена больше не подходят из‑за запрета движения ЛГБТ* в России и теперь их срочно нужно поменять на мужские аналоги.
Поводом для этого стала публикация решения Верховного суда РФ о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским и запрете на территории страны. Среди признаков принадлежности к «движению» Верховный суд выделил «наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык», в который входят феминитивы.
Флешмоб начался с твита пользовательницы @LittleLadyDebug. Она решила, что имя Полина в новых реалиях может быть опасно, поэтому его стоит поменять на Павел. Сейчас у её твита 207 тыс. просмотров, 2 тыс. лайков и сотни ответов.
Девушки бросились подбирать мужские аналоги к своим именам, но в русском языке они довольно быстро закончились. Поэтому в ход пошли имена иностранных звезд, киногероев и музыкантов.
Когда варианты имен-маскулятивов тоже иссякли, девушкам пришлось стать изобретательнее. Теперь ждем появления женщин-ксеноморфов, ангелов и натальных гороскопов.
Тренд поддержали и мужчины. Имя Мишаня в новых условиях показалось владельцу неуместным, поэтому он сократил его до мема. Кто‑то задумался, что из‑за «куртки» тоже могут возникнуть проблемы — кажется, её придется поменять на центральноазиатскую закуску.
В Госдуме обратили внимание на тревогу, связанную с использованием феминитивов. Глава комитета Госдумы по защите семьи считает, сами по себе слова с женскими суффиксами не не указывают на принадлежность гражданина к ЛГБТ*. По её мнению, их употребление не приведет к новым штрафам.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.