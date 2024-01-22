В Госдуме обратили внимание на тревогу, связанную с использованием феминитивов. Глава комитета Госдумы по защите семьи считает, сами по себе слова с женскими суффиксами не не указывают на принадлежность гражданина к ЛГБТ*. По её мнению, их употребление не приведет к новым штрафам.