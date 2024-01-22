Бразилец четыре дня занимался своими делами, не зная, что у него пуля в голове

Бразилец принял выстрел в голову за удар камнем и следующие четыре дня занимался своими делами как ни в чем не бывало. Об этом сообщает Oddity Central.
31 декабря 21-летний Матеуш Фасиу был на новогодней вечеринке, когда услышал в голове громкий шум, похожий на взрыв. Он почувствовал острую боль и инстинктивно поднес руку к макушке — на ней была кровь. Присутствующий на мероприятии врач помог остановить кровотечение.
Фасио подумал, что кто‑то просто кинул в него камень сгоряча и продолжил заниматься своими делами. Он приложил к ране лед, отпраздновал Новый год, а затем уехал домой, в родной город, за 300 километров.
3 января он, как обычно, поехал на работу, а после этого отправился в Рио-де-Жанейро на встречу с друзьями. Лишь во второй половине дня 4-го числа он понял, что с ним что‑то не так. Вздремнув, парень почувствовал, что его левая рука слабее, чем обычно, ему не хватало сил и координации, чтобы что‑нибудь с ее помощью поднять.
Обеспокоившись, Матеус направился в местную больницу, где рассказал историю с камнем. Лишь компьютерная томография показала, что на самом деле в голове у него пуля. «Врачи и медсестры, видевшие там Матеуса, почти не могли в это поверить», — поделилась его мать Лусиана.
«Для человека провести четыре дня с пулей в голове и ничего не почувствовать — это необъяснимо. Он родился заново. Мы можем отпраздновать рождение Матеуша дважды», — отметила она.
Врачи объяснили, что пуля застряла в менее критической части мозга, но в будущем может вызвать серьезные проблемы, поэтому ее необходимо удалить. Подобные хирургические вмешательства грозят рисками, включая кровотечение головного мозга, утечку мозговой жидкости и даже смерть. Но у Фасиу операция прошла успешно, и он на пути к полному выздоровлению.