Бразилец четыре дня занимался своими делами, не зная, что у него пуля в голове

3 января он, как обычно, поехал на работу, а после этого отправился в Рио-де-Жанейро на встречу с друзьями. Лишь во второй половине дня 4-го числа он понял, что с ним что‑то не так. Вздремнув, парень почувствовал, что его левая рука слабее, чем обычно, ему не хватало сил и координации, чтобы что‑нибудь с ее помощью поднять.