Четырех участников протестов в Башкирии арестовали по делу о массовых беспорядках

Советский районный суд Уфы арестовал до 17 марта четверых участников протестов, прошедших в Баймаке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Вилюра Карачурина, Азата Мирзина, Даяна Валеева и Раята Давлетбаева обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК, наказание — от трех до восьми лет лишения свободы). Трем последним также вменяют неопасное для жизни насилие в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК, наказывается штрафами, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет).
Уфимский суд также рассмотрел административное дело еще одного участника протестов — Юлдаша Тимербаева, которого называют администратором телеграм-канала «Алга Башкортостан». Его признали виновным в организации несогласованного мероприятия за пост с призывом выйти на площадь Салавата Юлаева в Уфе и назначили арест на девять суток.
Ufa1.ru сообщал, что фигурантом по уголовному делу о массовых беспорядках также проходит блогер Ильяс Байгускаров. По данным СМИ, еще 25 человек после протестов получили наказания по административной статье о неповиновении силовикам, в том числе аресты.
Массовая акция прошла в башкирском городе Баймак 17 января — в день, когда выносили приговор местному экоактивисту Фаилю Алсынову. Ему назначили четыре года лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни.
На активиста пожаловался глава региона Радий Хабиров. Прокуратура нашла в речи Алсынова оскорбление жителей Кавказа и Средней Азии. Алсынов назвал их «кара халык», что буквально переводится как «черный люд», но используется и для обозначения простых людей.
За окнами суда собрались около 10 тыс. человек. Вскоре началась потасовка с полицейскими и ОМОН, те применили дымовые шашки, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в них летели куски снега и шапки. Полиция завела уголовное дело о массовых беспорядках.