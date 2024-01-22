Четырех участников протестов в Башкирии арестовали по делу о массовых беспорядках

Вилюра Карачурина, Азата Мирзина, Даяна Валеева и Раята Давлетбаева обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК, наказание — от трех до восьми лет лишения свободы). Трем последним также вменяют неопасное для жизни насилие в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК, наказывается штрафами, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет).