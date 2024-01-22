В Британии успешно прооперировали собаку, родившуюся с шестью лапами

Врачам бристольской ветклиники Lanford Vets удалось успешно провести две операции спаниелю по кличке Ариэль, родившемуся с шестью лапами. Информацией сотрудники поделились на сайте клиники.
Собаке удалили две лишние конечности, сохранив остальные четыре, несмотря на изначальный риск ампутации одной из задних лап. Специалисты отметили, что Ариэль спокойно перенесла обе операции, а на следующий день уже достаточно восстановилась, чтобы встать, погулять и поесть.
«Она быстро встала на ноги и уже бегала, как нормальная счастливая собака. Надеюсь, впереди ее ждет прекрасная жизнь», — поделился хирург Аарон Латчман, который провел операцию.
Вскоре пациентку выписали и отправили во временный приют в Уэльс. Постоянную семью для Ариэль начнут искать через несколько недель. До этого врачи будут следить за ее состоянием и проводить курс физиотерапии. Сотрудники приюта рассказали, что им уже поступило множество звонков, в том числе из Нью-Йорка и Австралии.
Трехмесячного спаниеля, брошенного у автостоянки в городе Хаверфордуэст, обнаружили в начале октября. Из‑за двух лишних лап, которые напоминают хвост русалки, собаку назвали Ариэль. На операцию, спасшую ей жизнь, собрали 15 тыс. фунтов стерлингов (1,7 млн рублей).