В Британии успешно прооперировали собаку, родившуюся с шестью лапами

Вскоре пациентку выписали и отправили во временный приют в Уэльс. Постоянную семью для Ариэль начнут искать через несколько недель. До этого врачи будут следить за ее состоянием и проводить курс физиотерапии. Сотрудники приюта рассказали, что им уже поступило множество звонков, в том числе из Нью-Йорка и Австралии.