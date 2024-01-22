В твиттере выложили мультфильм о Губке Бобе, который даже не обзавелся датой релиза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55
Фото: кадр из «Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie»

Пользователь под ником Indicator опубликовал. Лента даже не получила дату релиза, не говоря о прокате.

Судя по загруженному видео, мультфильм длится 82 минуты. «Saving Bikini Bottom» должен был выйти на Netflix в этом году, но конкретная дата не анонсировалась. По сюжету Губка Боб отправляется на родину Сэнди Чикс, где им предстоит раскрыть злодейский заговор.

«К черту, вот полная версия слива „Спасения Бикини-Боттом: Сэнди Чикс“»

Как пишет, с прикрепленными полнометражными лентами. В соцсеть редко загружают ролики длиннее нескольких минут, поэтому такие посты привлекают много внимания, а на деле являются пиратством.

Режиссурой «Спасения Бикини-Боттом» занимался Стивен Э. Гордон. Это четвертая картина из полнометражной серии про Губка Боба.

Подробности по теме
Художники почтили память автора мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+