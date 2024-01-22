В твиттере выложили мультфильм о Губке Бобе, который даже не обзавелся датой релиза

Судя по загруженному видео, мультфильм длится 82 минуты. «Saving Bikini Bottom» должен был выйти на Netflix в этом году, но конкретная дата не анонсировалась. По сюжету Губка Боб отправляется на родину Сэнди Чикс, где им предстоит раскрыть злодейский заговор.