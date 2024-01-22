Кейсы, которые открывают игроки в Counter-Strike, за год принесли Valve почти миллиард долларов

За прошлый год было открыто 400,3 млн кейсов и использовано 359 млн ключей. Наибольшей популярностью пользовались кейсы Dreams & Nightmares (более 50 млн открытий), Fracture (около 45 млн) и Recoil (около 40 млн). Чаще всего их открывали по кейсам.