Кейсы, которые открывают игроки в Counter-Strike, за год принесли Valve почти миллиард долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:59
Изображение: YOKEN/YouTube

Valve за 2023 год заработала на продаже кейсов в Counter-Strike 2 и CS:GO 980 млн долларов, выяснили специалисты сайта CS 2 Case Tracker. Подсчет велся без учета процента с операций в Steam.

За прошлый год было открыто 400,3 млн кейсов и использовано 359 млн ключей. Наибольшей популярностью пользовались кейсы Dreams & Nightmares (более 50 млн открытий), Fracture (около 45 млн) и Recoil (около 40 млн). Чаще всего их открывали по кейсам.

При этом средняя стоимость выросла на 178%, а самое большое подорожание произошло Danger Zone — на 492%.

Valve представила Counter-Strike 2 в сентябре 2023 года. Она пришла на смену представленной еще в 2012 году Counter-Strike: Global Offensive.

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